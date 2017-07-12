Айсберг массой 1 трлн тонн откололся от Антарктиды

На западе Антарктиды откололась часть ледника массой 1 трлн тонн, в результате чего образовался один из величайших айсбергов, когда-либо зарегистрированных, сообщает Би-би-си.

Breaking news! The iceberg has fully detached from Larsen C - more details to follow soon pic.twitter.com/pdSxDuAGjR — Project MIDAS (@MIDASOnIce) July 12, 2017

По оценкам, площадь отколовшегося айсберга составляет порядка 6 тысяч квадратных километров. Событие не стало неожиданностью для ученых. Наблюдения за развитием трещины на Шельфовом леднике Ларсена велись более десяти лет. Предполагается, что разлом спровоцировали климатические изменения.

От ледника Ларсена откололся последний из оставшихся трех крупных ледников — «Ларсен С». По прогнозам специалистов, айсберг не будет двигаться очень быстро в краткосрочной перспективе. Тем не менее, его передвижение и состояние нужно будет контролировать. Если из-за ветров и течения «Ларсен С» окажется на севере от Антарктики, то он может стать серьёзной опасностью для судоходства.

«Я работаю с несколькими коллегами для разработки полевых экспериментов на "Ларсен С", чтобы ответить на этот вопрос (путем непосредственного измерения свойств шовной зоны Йорга). Но пока мы не спустимся туда и не проведем еще немного измерений, мы можем лишь делать предположения", — заметил профессор Крис Борстад из Университетского центра на Шпицбергене (UNIS).

Ольга Ситникова