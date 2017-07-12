На Трампа подали в суд из-за блокировки пользователей в твиттере

Правозащитная организация Knight First Amendment Institute («Институт первой поправки к конституции США имени Найта»), действующая при Колумбийском университете, подала иск против президента США Дональда Трампа в связи с тем, что он заблокировал пользователей твиттера из-за их притических высказываний в его адрес.

Иск подан от лица семи пользователей твиттера, которых заблокировал американский лидер. Правозащитники заявили, что Трамп нарушил первую поправку к конституции, которая гарантирует свободу слова.

Также в организации отметили, что официальный твиттер-аккаунт Трампа является важным источником информации о работе правительства США и площадкой для обсуждения политики президента.

Более того, «президент и его помощники активно продвигают учетную запись @realDonaldTrump как ключевой канал для общения между президентом и общественностью» и просят считать опубликованные в нем записи «официальными заявлениями».

Истцы требуют признать блокировку незаконной, разблокировать пользователей твиттера и погасить судебные издержки.

В конце июня 2017 года сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгий Албуров подал в суд на премьер-министра России Дмитрия Медведева за блокировку в твиттере. По мнению юристов Фонда, Медведев нарушил закон, лишив Албурова доступа к информации о деятельности правительства.