В калининградском вузе назвали причину отчисления организовавшего митинг 12 июня студента

В пресс-службе Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта рассказали о причине отчисления Олега Алексеева — студента-юриста, организовавшего июньский антикоррупционный митинг в Калининграде, сообщает РБК. Университет предоставил копии объяснительных студента и его переписки «ВКонтакте».

Из документов следует, что в декабре студент перевел 1200 рублей, чтобы закрыть прогулы по физкультуре. По информации пресс-службы, переписка была получена от сотрудника университета, обещавшего закрыть прогулы Алексееву.

Сам Алексеев заявлял, что его отчислили из-за поста, в котором говорилось о проблемах с согласованием митинга 12 июня. За два дня до акции студента вызвали на беседу к директору юридического института БФУ им. Канта Олегу Заячковскому и порекомендовали провести митинг не в центре города, а в парке, на окраине, а также пообещали «сделать выводы» о его учебе. Заячковский призвал студента не проводить акцию, так как у студента «недостаточно знаний и опыта».

«БФУ им. И.Канта не препятствует выражению политических симпатий и участию студентов и сотрудников в общественной жизни страны. В нашем университете продолжают учиться студенты различных политических взглядов, в том числе и участники недавних протестных митингов», — опровергла связь между политическими убеждениями Алексеева и его отчислением пресс-секретарь вуза Юлия Шкуркина.

Алексеев, рассказали в вузе, уже был отчислен за неуспеваемость, но смог восстановиться в сентябре 2016.

«К сожалению, и после этого Алексеев пропускал занятия, а затем попытался дать взятку, чтобы «купить» недостающие часы по одному из предметов, что было недавно выявлено и пресечено сотрудниками университета. К сожалению, в данном случае нездоровый интерес к ситуации, созданный одним из ее участников, заставил остальных увидеть политику там, где ее нет», — заявили в пресс-службе.

Студент признал, что перечислял деньги для закрытия прогулов. По его словам, он не считает это взяткой, потому что «взятка дается должностному лицу, там не было никаких должностных лиц, был фейк в интернете, который ставил отработанные «часы» по физкультуре».

«Я учусь на юриста, а физкультуры у меня было больше, чем некоторых профильных предметов. Поверьте, от этого страдает весь университет», — объяснил свои прогулы Алексеев.

В Минобрнауки пообещали рассмотреть ситуацию с отчислением Алексеева

Напомним, 12 июня в более чем 150 городах России прошли антикоррупционные митинги. На акцию в Калининграде вышло более 500 человек. Из них несколько десятков, в том числе и Алексеев, были задержаны. В 16 городах школьникам и студентам перед акцией угрожали отчислениям и проблемами с учебой и карьерой.

Юлия Костенко