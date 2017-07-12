Клименко раскритиковал идею штрафовать за отказ удалить информацию из соцсетей

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко раскритиковал предложение депутатов штрафовать за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из социальных сетей, передает RNS.

«Размер штрафов также вызывает некоторое удивление», — сказал Клименко.

Более того, советник выразил сожаление, что депутаты «не консультируются с представителями индустрии», прежде чем вносить законопроекты.

Он также считает, что, если ряд зарубежных организаторов распространения информации до сих пор не выполняют требования российских законов, вряд ли они будут исполнять и новые законодательные инициативы.

Ранее члены фракции «Единая Россия» в Госдуме инициировали законопроект, который устанавливает миллионные штрафы за отказ удалить недостоверную информацию и противоправный контент из социальных сетей.

Как пояснил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, физических лиц будут штрафовать на 3–5 млн рублей, а размер штрафа для юридических лиц составит от 30 до 50 млн рублей.

Уточняется, что законопроект уже прошел экспертный совет фракции, и сегодня вносится в Государственную думу.

Максим Прошкин