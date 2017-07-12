Госдума разрешила авиакомпаниям не продавать билеты дебоширам

Госдума приняла в первом чтении поправки, согласно которым перевозчик в праве отказать в продаже билета на самолет гражданину, внесенному в черный список, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Изменения коснутся части 1 статьи 426 и части 2 статьи 786 Гражданского кодекса России.

«Помимо усиления уголовной и административной ответственности за противоправное поведение на борту воздушного судна, авиакомпаниям необходимо предоставить право отказывать в заключении договора воздушной перевозки пассажира, если гражданин внесён данным перевозчиком в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В марте Госдума одобрила уголовную ответственность за угрозу безопасности пассажиров. Речь идет о «зацеперах» и хулиганах, которые забрасывают транспорт камнями и ослепляют лазерными указками. За хулиганство на транспорте парламентарии предлагают наказывать штрафами 300 до 500 тысяч. Кроме того, преступление грозит лишением свободы до пяти лет.

Ольга Ситникова