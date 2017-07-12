В Госдуме одобрили введение присяги при получении российского гражданства

Госдума приняла поправку о введении присяги при получении российского гражданства, передает Интерфакс.

Приносить присягу обязали иностранцев, получающих российское гражданство. После произнесения присяги будут вручать паспорт. Человек, получивший гражданство при рождении, освобожден от этой необходимости.

«Я, Ф.И.О., добровольно и осознанно принимая гражданство Российской Федерации, клянусь: соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы её граждан; исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества; защищать свободу и независимость Российской Федерации; быть верным России, уважать её культуру, историю и традиции», — приводит агентство текст присяги.

Также Госдума приняла поправку об упрощенном получении украинцами гражданства России при отказе от гражданства Украины. Эта поправка не предусматривает публичного отказа от украинского гражданства, отказ от него может быть оформлен только документально. В понедельник, 10 июня, депутаты Госдумы предложили узаконить «публичное отречение от гражданства Украины».

Напомним, в конце июня депутаты определились с вариантом присяги для вступления в российское гражданство. В написании текста участвовали Институт русского языка имени Пушкина, Общественная палата, Совет по правам человека.

Идея ввести присягу при получении российского гражданства принадлежит президенту России Владимиру Путину. С таким предложением он выступил 6 июня.