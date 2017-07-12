Валаамский монастырь: яхту «Паллада» РПЦ подарил «Лукойл», а не Путин

В Валаамском монастыре объяснили происхождение пришвартованной у острова яхты «Паллада». В пресс-службе монастыря заявили, что яхту подарила компания «Лукойл» еще 12 лет назад, сообщает Интерфакс.

«В 2005 года эта яхта была передана “Лукойлом” в дар РПЦ для пользования Валаамской обители», — сообщили в пресс-службе монастыря.

Ранее радиостанция «Коммерсант FM» в репортаже о визите президента на Валаам рассказала, что пришвартованная у острова «Паллада» якобы является «подарком Владимира Путина Валаамскому монастырю».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это сообщение «неправдой», передает ТАСС. Вместе с тем он отметил, что Путин «давно держит под своим контролем и в поле зрения проблемы монастыря [на Валааме]: и в плане хозяйственной деятельности помогает, и в плане решения других вопросов».

В среду, 12 июля, Владимир Путин прибыл на Валаам, где, по словам Пескова, пробудет два дня. В планах — встреча с главой Русской православной церковью (РПЦ). Ранее президент неоднократно посещал Валаамский монастырь.

Яхту «Паллада» построили по голландскому проекту, до 2005 года она находилась на балансе управления президента России, после чего была выкуплена «Лукойлом» и передана в дар монастырю. Об этом сообщалось на сайте самого Валаамского монастыря в 2005 году.

«В нынешнем году яхта была приобретена нефтяной компанией "Лукойл" специально для последующей передачи Русской Православной церкви (…) Считая социальную ответственность неотъемлемой частью бизнеса, компания ведет активную благотворительную деятельность, направленную на возрождение духовной культуры и православных традиций отечеств», — сообщала пресс-служба монастыря.

В 2015 году издание «Город 812» сообщило, что яхтой «Палладой», эксклюзивным судном класса люкс и стоимостью около $4 млн, пользуется глава РПЦ Кирилл, в том числе для визитов в епархию, а также VIP-гости Валаамского монастыря.

Пресс-секретарь епископа Панкратия Михаил Шишков уточнил изданию, что про VIP-гостей «никто не знает, когда они приезжают и уезжают. Гости часто прибывают под охраной, поэтому никому доступ к этой информации не дается».