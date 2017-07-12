Руководство вуза рассмотрит рекомендации СПЧ по поводу мемориальной доски Сталину

В государственной юридической академии (МГЮА) имени Кутафина рассмотрят рекомендации Совета по правам человека (СПЧ), которые были направлены после скандала вокруг установки мемориальной доски Иосифу Сталину, сообщается на сайте СПЧ.

Согласно сообщению, ответ главе СПЧ Михаилу Федотову направил ректор университета Виктор Блажеев.

Ранее Федотов призвал ректора МГЮА им. Кутафина демонтировать мемориальную доску. По его словам, в СПЧ с «большим недоумением» узнал о появлении этой доски и надеется на то, что «руководство МГЮА оперативно исправит сделанную ошибку, воспринятую немалым числом людей, как попытка ресталинизации».

Напомним, появление мемориальной доски в честь Иосифа Сталина на стене центральной аудитории МГЮА вызвало бурную дискуссию в обществе.

Вначале адвокат Генрих Резник заявил, что прекращает сотрудничество с вузом, позже к нему присоединились преподаватели Высшей школы экономики.

Ситуацию пришлось комментировать пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Он заявил о необходимости адекватно относиться к истории.

Максим Прошкин