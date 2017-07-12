РБК: Москалькова подготовила законопроект об освобождении тяжелобольных осужденных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подготовила законопроект ​об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных из-под стражи. Об этом сообщает РБК со ссылкой на омбудсмена.

Москалькова рассказала, что в ближайшее время проект закона будет внесен в Госдуму депутатами, поскольку сама омбудсмен не обладает правом законодательной инициативы. Конкретные сроки она не назвала.

Как сообщает издание. которое ознакомилось с документом, Москалькова предлагает заменить формулировку «может быть освобожден» на «освобождается судом». Речь идет о внесении изменений в ст. 81 УК РФ, которая гласит, что «лицо, заболевшее после совершения преступления иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть судом освобождено от отбывания наказания».

По словам Москальковой, проблема тяжелобольных заключенных «превращается в системную». Ситуация, по ее мнению, осложняется тем, что родственники умерших за решеткой заключенных после их смерти нередко обращаются в суды с требованием сатисфакции и возмещения морального ущерба.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Москалькова намерена обратится в суд с ходатайством об освобождении из-под стражи инвалида-колясочника с тяжелой формой мышечной дистрофии Антона Мамаева.

Ранее сама Москалькова в своем инстаграме рассказала, что добилась перевода инвалида из СИЗО «Матросская тишина» в больницу. Мамаева приговорили к четырем с половиной годам колонии за разбой, совершенный в отношении бывшего бойца спецназа.