В Банке России сообщили о вирусе-похитителе данных с чипов банковских карт

Специалисты зафиксировали единичные случаи атак вируса, считывающего данные с чипов платежных карт, сообщается на сайте центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России.

«При этом считывание данных с чипа банковской карты не приводит к автоматическому несанкционированному переводу денежных средств», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, злоумышленники могут использовать полученную информацию для создания копии платежной карты, но это «затруднительно».

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что специалисты компании зафиксировали распространение вируса Neutrino, который охотится за данными банковских карт, проходящие через зараженные платежные терминалы.

По словам специалистов, Neutrino не сразу начинает активность, а какое-то время «выжидает», таким образом, скорее всего, и обходит защитные технологии.

Специалисты утверждают, что на Россию пришлась четверть всех попыток проникновения троянского вируса.

Максим Прошкин