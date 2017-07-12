Экс-глава службы безопасности ЮКОСа подал прошение о помиловании

Экс-глава службы безопасности нефтяной компании ЮКОС Алексей Пичугин 4 мая подал прошение о помиловании, решение по нему еще не принято. Об этом сообщается на сайте проекта «Дело Пичугина» со ссылкой на адвоката Ксению Костромину.

По ее словам, 4 мая ее подзащитный обратился за помилованием, чтобы Россия исполнила два решения Европейского суда по правам человека ( ЕСПЧ), который счел, что Пичугин осужден несправедливо.

При этом адвокат подчеркнула, что Пичугин не подавал прошение 28 апреля, которое опубликовано в СМИ.

«Все, что опубликовано в статье, не соответствует действительности. Ходатайство [о помиловании] от 28 апреля 2017 года подано не было. Никаких следственных действий с Пичугиным с июля 2016 года не проводились», — заявила Костромина.

Речь идет о публикации на сайте «Politonline.ru», в которой утверждалось, что 28 апреля Пичугин подал ходатайство о помиловании, а также, что он дал следствию показания, которые позволили возбудить против экс-главы нефтяной компании Михаила Ходорковского «третье дело» — об организации убийства в 1998 году мэра города Нефтеюганска Владимира Петухова.

Напомним, в июле 2014 года ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в 1,9 миллиарда евро бывшим акционерам ЮКОСа за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство.

19 января Конституционный суд России освободил российские власти от исполнения этого решения, поскольку оно не соответствует Конституции России.

В начале этого года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Пичугину 15 тысяч евро. Суд признал обоснованной жалобу Пичугина на несоблюдение презумпции невиновности и нарушения при снятии и изучении свидетельских показаний местными судами. Компенсация должна быть выплачена экс-главе службы безопасности ЮКОСа в течение трех месяцев.

В отношении Алексея Пичугина в России возбуждено два уголовных дела. Он обвиняется в организации убийств и покушений на убийства. По первому его приговорили к 20 годам колонии, а по второму — к пожизненному заключению.