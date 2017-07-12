В Калмыкии семерых сотрудников колонии приговорили к тюремным срокам после смерти заключенного

Суд в Элисте приговорил к тюремным срокам семерых сотрудников колонии № 1, в которой от побоев умер заключенный Дмитрий Батырев, сообщается на сайте «Зоны права».

Экс-сотрудники колонии получили от одного года до 11 лет лишения свободы.

«Приговор удивляет, потому что прокурор просил гораздо более суровые сроки для подсудимых (70 лет для всех фигурантов)», — сказал адвокат Андрей Сабинин.

По его словам, стороны защиты намерена обжаловать приговор «в силу его мягкости и несправедливости».

Напомним, 20 ноября на Дмитрия Батырева надели наручники и отвели его в кабинеты оперативной части, там заключенному за отказ представиться трое сотрудников ИК-1 нанесли 60 ударов, в том числе резиновой палкой.

Согласно материалам дела, врач медико-санитарной части видел, что Батырева избивали, однако неотложную помощь не оказал.

Следователи настаивали, что после смерти заключенного начальник колонии дал указание подчиненным нанести себе телесные повреждения и порезать форменное обмундирование в качестве доказательства «агрессивного поведения Батырева».

В знак протеста против противоправных действий отбывающие наказание заключенные объявили сухую голодовку.

Максим Прошкин