Экс-мэр Переславля-Залесского признал вину по делу о хищениях у «Роснано»

Бывший мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, обвиняемый в превышении должностных полномочий, признал вину по делу о хищении средств «Роснано». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Захарьина.

«Мой доверитель признал вину полностью и раскаялся в содеянном», — сказал защитник.

По его словам, полномочия у Кошурникова закончились 9 июля, поэтому он не является мэром. Его арест продлен до 16 октября.

Дениса Кошурникова арестовали в ноябре, ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, с 2010 года «Роснано» инвестировало более одного миллиарда рублей на строительство в Переславском районе фармацевтического завода по производству вакцин и терапевтических биопрепаратов.

Учредитель и генеральный директор ООО «НТ-Фарма» Руслан Атауллаханов и Евгений Султанов «с целью создания видимости» выкупили у компании Кошурникова земельный участок на территории национального парка «Плещеево озеро».

Строить что-либо там нельзя без письменного согласования с министерством природных ресурсов и экологии, однако Кошурников выдал такое разрешение. Строительство не завершено до сих пор, хотя изначально планировалось запустить производство в 2012 году.

Вера Юрченко