СК оценил сумму хищений по делу бывшего главы Татфондбанка

Сумма хищений по уголовному делу экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина составляет 35,5 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следователя Управления Следственного комитета по Татарстану Игоря Мухина.

По его словам, всего на Мусина и неустановленных лиц завели семь уголовных дел, в том числе об отмывании денежных средств.

Игорь Мухин рассказал, что следствие совместно с ФСБ установили компании, зарегистрированные в офшорах (на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах). Он подчеркнул, что анализ документов «свидетельствует непосредственно о причастности» к управлению этими фирмами Мусина, его супруги и несовершеннолетней дочери.

Напомним, 11 апреля арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом. Суд открыл в отношении банка процедуру конкурсного производства и определил для него срок в один год.

В декабре прошлого года в банковской системе Татарстана произошел серьезный кризис. Центробанк ввел временную администрацию в нескольких кредитных организациях. А в период с 3 марта регулятор отозвал лицензии у трех казанских банков — Татфондбанка, Интехбанка и Анкор банка.

Отзыв лицензии у банков спровоцировал акции протеста, в ходе которых пострадавшие вкладчики потребовали отставки президента Татарстана Рустама Минниханова и привлечения к уголовной ответственности Ильдара Халикова, который являлся председателем совета директоров ПАО «Татфондбанк.

Позднее премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков ушел в отставку.