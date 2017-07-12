СМИ опубликовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса

Телеканал «Громадське» опубликовал на своем сайте текст законопроекта «Об особенностях государственной политики восстановления государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей Украины», разработку которого анонсировали украинские власти.

В документе говорится, что Россия «осуществляет вооруженную агрессию против Украины». В тексте уточняется, что Украина считает оккупированной территорией.

«Сухопутная территория, в пределах которой формирования вооруженных сил Российской Федерации, незаконные вооруженные формирования, созданные при содействии Российской Федерации, подчинены, управляемые, контролируемые и финансируемые им, и оккупационная администрация РФ установили и осуществляют власть», — отмечается в тексте документа.

Целью реинтеграции украинские власти называют «освобождение территорий и восстановлении конституционного строя», а также «защиту прав и свобод людей, пострадавших от российской агрессии».

Ранее в июне президент Украины Петр Порошенко рассказал о разработке законопроекта о реинтеграции Донбасса. На рассмотрение украинского парламента он будет передан не раньше сентября.