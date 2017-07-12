Экс-президента Бразилии приговорили к 9,5 года тюрьмы за коррупцию

Экс-президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения по делу о коррупции. Об этом сообщает Reuters.

Бывшего президента страны признали виновным по фактам «пассивной коррупции и отмывания денег». Он имеет право остаться на свободе, в случае подачи апелляции, пока приговор не будет подтвержден судом второй инстанции.

Экс-президент Бразилии обвинялся в получении квартиры, расположенной на берегу моря, в качестве взятки от строительной компании OAS

Да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2010 годы.