В суде продолжили допрашивать потерпевших по делу «болотника» Бученкова

В Замоскворецком районном суде Москвы продолжается разбирательство дела Дмитрия Бученкова, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках и нападении на полицейских (ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК РФ) 6 мая 2012 года на основании видео с места событий.

Заседание началось с опозданием. Журналисты ждали второго адвоката Бученкова Илью Новикова, но он не смог присутствовать на заседании поскольку, по замечанию Сидоркиной, был занят в другом процессе. Поскольку у обвиняемого была защита в лице Сидоркиной, никто против отсутствия Новикова не возражал.

Для дачи показаний пригласили потерпевшего — служащего 2-го оперативного полка ГУ МВД России по городу Москве Дениса Моисеева. Он ранее уже давал показания по эпизоду другого фигуранта «болотного» дела Сергея Кривова.

Полицейский рассказал, что стоял в оцеплении у Малого Каменного моста. Там же находилось «скопление граждан, которые вели себя агрессивно»: пытались прорвать оцепление, выкрикивали лозунги, бросали посторонние предметы. Какие именно лозунги кричали митингующие Моисеев вспомнить не мог. В ходе заседания Моисеев также не смог вспомнить название сквера, на котором якобы Бученков переворачивал туалетные кабинки, сколько раз сам полицейский давал показания по делу, писал ли он о человеке, действия которого вменяют Бученкову, в рапорте после событий на Болотной площади; в какой руке этот человек держал газовый баллончик; когда следователь показывал ему видео – до или после опроса свидетеля, и разошелся со своими же показаниями трехгодичной давности о расстоянии, на котором этот человек находился от оцепления, и времени, когда происходили события.

«Если не ошибаюсь, темная толстовка, капюшон, если не ошибаюсь, под капюшоном была бейсболка. Темные штаны и, насколько я помню, рюкзак», — описал одежду Бученкова полицейский.

На вопрос адвоката, связано ли то, что полицейский так хорошо запомнил одежду, с тем, что следователь показывал потерпевшему видео событий на Болотной площади, Моисеев ответил, что, как сотрудник полиции, он считает этот случай «вопиющим в отношении себя», поэтому он ему и запомнился.

Судья предоставила право вопроса обвиняемому. Бученков напомнил полицейскому, что на допросе в ноябре 2016 года тот дважды заявлял, что не смог бы опознать «болотника». Гособвинитель выразила протест против вопроса. Судья приняла протест, поскольку показания потерпевшего еще не оглашались. Бученков попросил задать второй вопрос.

Государственный обвинитель ходатайствовала об оглашении показаний Моисеева, которые тот давал в 2012 и 2016 годах и протокола очной ставки между потерпевшим Моисеевым и подозреваемым Бученковым, ходатайство было принято. Гособвинитель зачитала несколько листов показаний, датированных маем 2012 года и предложила не зачитывать октябрьские, поскольку они «полностью аналогичны».

— Откуда мы знаем, что они полностью аналогичны? — спросила адвокат Сидоркина, и судья удовлетворила ходатайство о зачтении показаний в полном объеме. Гособвинитель недовольно вздохнула и принялась читать.

В показаниях Моисеева от 2012 года человек, действия которого вменяют Бученкову, не фигурировал. Сам полицейский объяснил это тем, что тогда у него «выясняли конкретные лица», но «среди прочих» он «видел и действия этого молодого человека». Также он добавил, что до митинга «было указание запоминать всех, кто совершает противоправные действия в ходе массовых беспорядков».

— Ознакомившись с видеофайлами, я сразу вспомнил его, — сказал Моисеев.

Но как ни пыталась переформулировать вопрос адвокат, полицейский так и не смог сказать, по каким чертам лица он идентифицировал человека с видео, человека из собственной памяти и подозреваемого Бученкова.

Адвокат Сидоркина ходатайствовала о допросе жены Бученкова Анны Королевой. С начала слушаний, уже несколько месяцев, супруга обвиняемого не может присутствовать в зале суда потому что значится в деле как свидетель. Гособвинитель выразила протест.

Судья приняла протест и назначила следующее заседание на 19 июля.

— Вам зачем это надо, она бы отказалась от показаний по 51-й (ст. 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников) и всё. В мелочах-то надо быть человеком! — эмоционально сказала адвокат гособвинителю.

— А вам зачем надо было, чтобы я читала? — ответила государственный обвинитель и вышла из зала суда.

Напомним, сам Бученков не признает свою вину. По его словам, 6 мая 2012 года его не было в Москве. Вечером 5 мая 2012 года, рассказывал ранее Бученков, он уехал к родителям в Нижний Новгород, и весь следующий день он провел с семьей. В марте 2017 года его перевели под домашний арест.

Юлия Лукьянова