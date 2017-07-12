В Конгресс внесли инициативу об импичменте Трампу

Демократы Брэд Шерман и Эл Григ внесли рассмотрение палаты представителей Конгресса США вопрос об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

«Теперь мы будем пытаться подтолкнуть юридический комитет Палаты представителей Конгресса США провести слушания по вопросу создания препятствий правосудию и российского вмешательства в наши выборы», — говорится в заявлении Шермана.

По мнению конгрессмена, разоблачения Дональда Трампа-младшего свидетельствуют о том, что избирательный штаб был готов принять помощь со стороны России. Кроме того, разговор президента Трампа с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и его увольнение свидетельствуют о воспрепятствовании правосудию.

Ранее опубликованная переписка Трампа-младшего с британским пиарщиком Робом Голдстоуном послужила поводом для разговоров противников Трампа-старшего о том, что Россия помогала будущему американскому президенту во время предвыборной кампании.

В переписке говорилось о том, что Эмин Агаларов готов передать документы, которые помогут в борьбе на выборах с Клинтон. Якобы эти материалы Эмин получил от своего отца Араса Агаларова, а тому они, в свою очередь, достались от некоего российского прокурора.

После этой переписки Трамп-младший встретился с адвокатом Натальей Весельницкой. Однако, по его словам, встреча была безрезультативной, поскольку адвокат так ничего и не передала.

Сама Весельницкая подтвердила, что не передавала Трампу-младшему никаких инкриминирующих Клинтон данных, и разговор шел о санкциях. Она также отвергла какую-либо связь с российскими властями.