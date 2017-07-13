«Ведомости» объяснили отказ Медведева от поездок в регионы фильмом Навального «Он вам не Димон»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не был ни в одном регионе, где в сентябре пройдут выборы губернаторов, а из шести регионов, где выберут парламенты, посетил только Северную Осетию. Малую активность Медведева собеседники газеты «Ведомостей» связали с низким рейтингом премьер-министра. По их словам, ему повредили скандалы вокруг антикоррупционного фильма-расследования «Он вам не Димон» Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, пишут «Ведомости».

В тоже время, по данным газеты, Медведев с 31 марта принял шесть врио губернаторов в Горках. Однако такие встречи, по словам политологов Михаила Виноградова и Евгения Минченко, менее высокого уровня.

В свою очередь, президент России Владимир Путин с 18 апреля уже побывал в четырех из 16 регионов, где пройдут губернаторские выборы, и встречался с их руководителями. До выборов Путин объедет все 16 регионов, утверждают два собеседника издания, близких к Кремлю.

Газета отмечает, что год назад премьер-министр перед выборами губернаторов объехал 36 регионов, встретился с 19 губернаторами, а Путин побывал в 15 регионах и провел 12 встреч с губернаторами.

В апреле опрос «Левада-центра» показал, что 45% россиян в той или иной степени поддерживают отставку премьер-министра Дмитрия Медведева.

По данным опроса, 18% респондентов выступают «определенно за» отставку Медведева. Еще 27% — «скорее за» его уход с поста премьера.

Отношение россиян к Дмитрию Медведеву, по мнению социологов, изменилось после выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором утверждалось, что премьер-министр якобы участвует в коррупционных схемах, а также пользуется частными домами и яхтами, которые, предположительно, оформлены на структуры и лица, близкие к главе правительства.

Сам Медведев прокомментировал расследование спустя месяц. По его словам, подобные «нападки» выгодны людям, «у которых есть конкретные политические цели». Премьер добавил, что расследование, по его мнению, «спонсируют частные инвесторы», которые стремятся «вытащить людей на улицы».