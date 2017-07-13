В Конгресс США внесли законопроект по новым антироссийским санкциям

Члены демократической партии внесли в Палату представителей Конгресса США законопроект о новых санкциях против России и Ирана, передает Reuters.

В случае, если законопроект примут, ограничения коснутся российских госкомпаний, работающих в нефтегазовой и железнодорожной отрасли.

По данным агентства, внесенный проект санкций совпадает c документом, за который Сенат проголосовал в середине июня. Тогда документ так и не был поставлен на голосование в Палате представителей из-за процедурных вопросов.

Принятый Сенатом законопроект предполагает сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Кроме того, в течение 180 дней после введения поправок глава минфина США должен представить в конгресс доклад о возможных последствиях распространения санкций на суверенный долг России.

В конце июня США ввели санкции в отношении России, Китая и Северной Кореи из-за развития ядерной программы Пхеньяна. Новые ограничительные меры коснулись трех российских компаний: «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), ее дочерней структуры — «ННК-Приморскнефтепродукт» и Ardis-Bearing LLC, которая зарегистрирована в Москве.

Под ограничения также попал и один россиянин 1978 года рождения — Игорь Мичурин, который по данным Минфина США связан с Ardis-Bearings и Korea Tranding Corporation.

Андрей Дубровский