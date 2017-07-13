Reuters сообщило о новых поставках турбин в Крым

В порт Феодосии в Крыму доставлены еще две газовые турбины, сообщают работающие на месте корреспонденты Reuters.

По словам журналистов, размеры и форма оборудования соответствуют фотографиям турбин от Siemens. Однако агентство не располагает независимым подтверждением информации о том, что турбины производила именно немецкая компания, поставки которой подпадают под санкции ЕС, отмечается в публикации.

Пресс-секретарь администрации Феодосии Виктория Иванова отказалась прокомментировать «Новой газете» информацию о поставках турбин.

«Турбины мы не комментируем. Никакой информации у нас нет», — заявила она.

Другой собеседник «Новой газеты» в администрации города подтвердил поставку турбин, но отметил, что они были произведены в России.

Читайте также В Крым вопреки санкциям ЕС поставили газовые турбины немецкой фирмы Siemens. Это не первый случай

Ранее немецкий концерн Siemens подал иск против «Технопромэкспорта» из-за использования газовых турбин в Крыму.

В концерне заявили, что две турбины компании, предназначенные для российских клиентов, используются в Крыму в нарушение условий договора.

Эту информацию концерн получил от «надежных источников», что это за источники, в компании не уточнили. По их информации, как минимум две из четырех турбин Siemens, которые были поставлены для проекта в Тамани на юге России, были перевезены в Крым.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на источники, сообщило, что Россия поставила в Крым произведенные Siemens турбины для электростанции в обход санкций ЕС, запрещающих поставлять на полуостров энерготехнологии.

Андрей Дубровский