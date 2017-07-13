WSJ: спецслужбы США прослушивали переговоры российских чиновников о приближенных Трампа

Спецслужбы США прослушивали переговоры российских чиновников, которые обсуждали встречи с советниками Дональда Трампа в 2015 году за несколько месяцев до того, как он заявил о своих планах баллотироваться в президенты США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные американской разведки.

Как отмечает издание, нет ничего неожиданного в том, что российские чиновники интересовались Дональдом Трампом, так как он имел деловые связи с Россией и проводил в Москве конкурс «Мисс мира» в 2013 году. Однако обсуждение российскими чиновниками встреч с приближенными Трампа все же вызвали недоумения у сотрудников американской разведки.

WSJ не уточняет, чьи именно разговоры были перехвачены, и о каких советниках Трампа идет речь. Также не уточняется, были ли эти люди связаны с его предвыборной компанией.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что в Белом доме решили создать специальное подразделение, которое будет отвечать на запросы СМИ и следователей в ходе расследования предполагаемых связей команды Трампа с Россией и вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.