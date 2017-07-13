Задержанный в Испании российский программист обратился к Путину

Задержанный в Испании российский программист Станислав Лисов попросил президента России Владимира Путина взять ситуацию с его задержанием под личный контроль и не допустить его экстрадиции в США. Об этом со ссылкой на обращение программиста сообщает Russia Today.

«Очень прошу вас о помощи, взять на контроль мою ситуацию и разобраться в несправедливости, с вопиющими фактами беззакония со стороны США к гражданину России. Мое обращение к вам — это моя последняя надежда», — цитирует телеканал письмо Лисова.

В обращении к Путину Лисов утверждает, что не имеет никакого отношения к тому, в чем его обвиняют США, и считает «сомнительной» доказательную базу обвинения.

Программист также написал, что опасается, что после экстрадиции «обвинения могут измениться» и на него может быть оказано давление.

Напомним, Станислава Лисова задержали 13 января в аэропорту Барселоны. Полицейские тогда заявили, что делают это по запросу ФБР и Интерпола.

Российского программиста подозревают в разработке «банковского трояна» NeverQuest, который давал доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. По данным гражданской гвардии Испании, Лисов является «одним из самых важных российских хакеров, которых разыскивают США».

Сумма нанесенного вирусом ущерба оценивается в 5 млн долларов.

Расследование в отношении программиста Станислава Лисова ведется с 2014 года.