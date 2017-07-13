Большинство опрошенных «Левада-центром» россиян поддержали запрет «Свидетелей Иеговы»

Опрос «Левада-центра» показал, что 79% россиян поддерживают введенный в России запрет на организацию «Свидетели Иеговы», признанную Верховным судом экстремистской, сообщает РБК.

Как выяснили социологи, 51% опрошенных «определенно» поддерживают и 28% «скорее» поддерживают запрет деятельности организации в России. При этом половина респондентов вообще ничего не слышала про запрет «Свидетелей Иеговы».

Почти половина россиян, как выяснилось в ходе опроса, считают «Свидетелей Иеговы» «христианской сектой», 15 % респондентов назвали организацию «отдельной религиозной конфессией», 5% — «ответвлением от протестантизма», 2% выбрали вариант «обычные» христиане.

Опрос проводился 23–26 июня среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

20 апреля Верховный суд признал религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность в России.

Тем самым ВС удовлетворил иск Минюста, который просил ликвидировать организацию.

Европейская служба внешних связей осудила такое решение Верховного суда России.

Напомним, 23 марта Минюст признал религиозную организацию экстремистской по итогам проверки с 8 по 27 февраля 2017 года. Тогда выяснилось, что деятельность «Свидетелей Иеговы» нарушает «ряд уставных целей и задач», а также противоречит закону «О противодействии экстремистской деятельности».

Андрей Дубровский