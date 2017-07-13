Убийцу Бориса Немцова приговорили к 20 годам тюрьмы

Читайте также Фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова приговорили к срокам от 11 до 19 лет. Фотография

Заур Дадаев. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве политика Бориса Немцова, к 20 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей.

При этом суд учел смягчающие обстоятельства — наличие детей и положительные характеристики.

Также суд лишил Дадаева Ордена мужества и звания лейтенант.

«Согласно вердикту и приговору суда, Дадаев признан убийцей Бориса Немцова. Целью организованной группы было именно совершение убийства. И все подсудимые признаны членами этой группы. Суд полностью принял квалификацию, предложенную обвинением. Наказание - это прерогатива суда. Мы просили пожизненный срок. Вопрос об обжаловании будет решён, когда мы получим копию приговора и изучим обоснованность и справедливость этого решения», — заявила в суде гособвинитель Мария Семененко.

Сам Дадаев в суде не признал своей вины.

«Это грязный процесс, нет ни одного доказательства его вины! Мой брат приехал в Москву учиться на юридическом факультете, а не для этого вот! — сказал старший брат Дадаева Шахрудин, — И самое обидное, что он десять лет отдал службе, этой стране, а с ним вот так».

Накануне прокурор запросила для Дадаева пожизненный срок в колонии особого режима, штраф 200 тысяч рублей, а также лишение военного звания и наград.

Напомним,29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых виновными в убийстве Бориса Немцова. По версии следствия, Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину. Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

По версии обвинения, бывший военнослужащий батальона «Север» Заур Дадаев был непосредственным киллером, Анзор Губашев подвозил его на машине с места убийства, Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвинялись в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.