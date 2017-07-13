Суд оставил под домашним арестом Алексея Улюкаева

Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, сообщила «Новой газете» пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, экс-министр экономического развития останется под арестом до 15 августа этого года.

Кроме того, Следственный комитет России планирует передать дело в суд до конца лета, отмечает РИА Новости.

Ранее суд уже продлевал содержание Улюкаева под арестом, при этом следствие разрешило Улюкаеву посещать лечебно-реабилитационный центр.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее нефтяной компании приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Сам экс-министр не признает свою вину.

Максим Прошкин