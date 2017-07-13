Новая газета

Фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова приговорили к срокам от 11 до 19 лет. Фотография

Общество

Надежда Прусенковакорреспондент

Приговоренные фигуранты дела об убийстве Немцова. Темирлан Эскерханов (с руками за головой) вместо реакции написал слово «ЛОЖ» со своей стороны стекла «аквариума». Фото: Виталий Кавтарадзе, для «Новой газеты»

Московский окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова.

Суд приговорил Анзора Губашева к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в 2 года, а также штрафу в 100 тысяч рублей.

Шадида Губашева приговорили к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафу в 100 тысяч рублей.

Темирлана Эскерханова приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в 2 года, а также штрафу в 100 тысяч рублей. Он лишен звания прапорщика полиции.

Хамзат Бахаев приговорен к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, а также штрафу в 100 тысяч рублей.

До этого киллера Заура Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима.

Подсудимым приговор непонятен. «Я не понимаю, за что я получил такой срок», — сказал Шадид Губашев. Эскерханов на запотевшем стекле «аквариума» написал «ЛОЖ».

Защита обвиняемых уже заявила, что намерена обжаловать приговор.

«Мы стали свидетелями издевательски над правосудием. Человеку, чья непричастность доказана — 11 лет. Это политически мотивированное решение. Когда президент заявляет, что следит за процессом — я расцениваю это как давление на суд. Необоснованное удаление присяжных из процесса тоже вызывает вопросы. Все это вместе привело к такому результату. Мы сделаем все, чтобы весь мир узнал о том, что незаконно осудили отца шестерых детей», — заявил адвокат Заурбек Садаханов.

Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, адвокаты потерпевших:

Ущербность приговора в том, что на скамье не было организаторов и заказчиков. Надеемся, что они получат большие сроки. Нет сомнений в том, что следы тянутся в Грозный, а может быть и выше.

Мы были бы удовлетворены, только если бы Борис был жив. А так, надо восстанавливать цепочку и продолжать расследование. Если бы дело попало в суд с той квалификацией, на которой мы настаивали — убийство общественного деятеля - сроки были бы больше.

Илья яшин, соратник бориса немцова

Самое важное, что они понесли наказание. Сразу после убицства были Сомнения, что хоть кого-то найдёт. Но мы понимаем, что на скамье подсудимых даже не все исполнители, не говоря уж о б организаторах и заказчиках. Но удовлетворения нет. Человека убили, самый большой срок — 20 лет. Я ждал для Дадаева все же пожизненное. И до сих пор есть вопросы о причастности Бахаева — доказательств все-таки мало.

Напомним,29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Бориса Немцова и не заслуживающими снисхождения. Все пятеро обвинялись в убийстве по найму (части 2 статьи 105 УК) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК).

Никто из обвиняемых не признал свою вину в суде.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.

Теги:
приговор, суды, немцов
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