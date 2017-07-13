Фигурантов дела об убийстве Бориса Немцова приговорили к срокам от 11 до 19 лет. Фотография

Приговоренные фигуранты дела об убийстве Немцова. Темирлан Эскерханов (с руками за головой) вместо реакции написал слово «ЛОЖ» со своей стороны стекла «аквариума». Фото: Виталий Кавтарадзе, для «Новой газеты»

Московский окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве политика Бориса Немцова.

Суд приговорил Анзора Губашева к 19 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в 2 года, а также штрафу в 100 тысяч рублей.

Шадида Губашева приговорили к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года и штрафу в 100 тысяч рублей.

Темирлана Эскерханова приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком в 2 года, а также штрафу в 100 тысяч рублей. Он лишен звания прапорщика полиции.

Хамзат Бахаев приговорен к 11 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года, а также штрафу в 100 тысяч рублей.

До этого киллера Заура Дадаева приговорили к 20 годам строгого режима.

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Подсудимым приговор непонятен. «Я не понимаю, за что я получил такой срок», — сказал Шадид Губашев. Эскерханов на запотевшем стекле «аквариума» написал «ЛОЖ».

Защита обвиняемых уже заявила, что намерена обжаловать приговор.

«Мы стали свидетелями издевательски над правосудием. Человеку, чья непричастность доказана — 11 лет. Это политически мотивированное решение. Когда президент заявляет, что следит за процессом — я расцениваю это как давление на суд. Необоснованное удаление присяжных из процесса тоже вызывает вопросы. Все это вместе привело к такому результату. Мы сделаем все, чтобы весь мир узнал о том, что незаконно осудили отца шестерых детей», — заявил адвокат Заурбек Садаханов.

Вадим Прохоров и Ольга Михайлова, адвокаты потерпевших: Ущербность приговора в том, что на скамье не было организаторов и заказчиков. Надеемся, что они получат большие сроки. Нет сомнений в том, что следы тянутся в Грозный, а может быть и выше. Мы были бы удовлетворены, только если бы Борис был жив. А так, надо восстанавливать цепочку и продолжать расследование. Если бы дело попало в суд с той квалификацией, на которой мы настаивали — убийство общественного деятеля - сроки были бы больше.

Илья яшин, соратник бориса немцова Самое важное, что они понесли наказание. Сразу после убицства были Сомнения, что хоть кого-то найдёт. Но мы понимаем, что на скамье подсудимых даже не все исполнители, не говоря уж о б организаторах и заказчиках. Но удовлетворения нет. Человека убили, самый большой срок — 20 лет. Я ждал для Дадаева все же пожизненное. И до сих пор есть вопросы о причастности Бахаева — доказательств все-таки мало.

Напомним,29 июня коллегия присяжных признала всех подсудимых — Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Бориса Немцова и не заслуживающими снисхождения. Все пятеро обвинялись в убийстве по найму (части 2 статьи 105 УК) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК).

Никто из обвиняемых не признал свою вину в суде.

Политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.