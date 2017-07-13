Глава СПЧ попросил помиловать экс-главу службы безопасности ЮКОСа Пичугина

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов обратился к губернатору Оренбургской области с просьбой помиловать экс-главу службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы знаем, что он подал прошение о помиловании, мы получили от его матери это письмо. В свою очередь я направил губернатору Оренбургской области письмо с просьбой поддержать ходатайство о помиловании, исходя из гуманитарных соображений», — сказал он.

Накануне стало известно, что Алексей Пичугин 4 мая подал прошение о помиловании, решение по нему еще не принято.

В отношении Алексея Пичугина в России возбуждено два уголовных дела. Он обвиняется в организации убийств и покушений на убийства. По первому его приговорили к 20 годам колонии, а по второму — к пожизненному заключению. Сам Пичугин своей вины никогда не признавал.

В 2016 году Пичугин уже обращался с просьбой о помиловании к президенту России Владимиру Путину, но ему было отказано.

Вера Юрченко