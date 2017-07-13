В Совете Европы российский закон об НКО назвали нарушающим права человека

Российский закон об «иностранных агентах» не соответствует международным стандартам в области прав человека. Об этом заявил комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс.

«Законодательство Российской Федерации о некоммерческих организациях не соответствует международным и европейским стандартам в области прав человека», — написал комиссар в своих комментариях, представленных в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и опубликованных в четверг по группе дел, в которых оспаривается закон об «иностранных агентах».

Муйжниекс отметил, что применение этого закона представляет собой вмешательство в права на свободу объединений и свободу выражения мнений многих некоммерческих организаций и правозащитников.

«Помимо проблем с обеспечением финансирования, затронутые организации и работающие в них сотрудники могут быть подвержены маргинализации, травле, преследованиям и даже физическим нападениям», — говорится в сообщении.

Комиссар подчеркнул, что в соответствии с международными стандартами в области прав человека некоммерческие организации «могут свободно обращаться за финансированием и получать его, причем не только от публичных органов власти в своем собственном государстве, но и от институциональных или индивидуальных доноров, другого государства». Ограничения на финансирование, как считает Муйжениекс, могут быть связаны исключительно с таможенными правилами, нормами обмена валюты и борьбой с отмыванием денег, а также с выборами и финансированием политических партий.