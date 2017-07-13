СМИ узнали детали расследования ФБР против «русского хакера» Никулина

Адвокат россиянина Евгения Никулина, подозреваемого в хакерской атаке на Linkedin, Dropbox и Formspring, передал СМИ письменные показания сотрудника ФБР, которые, как утверждает юрист, легли в основу уголовного дела.

По утверждению адвоката, показания сотрудника ФБР были озвучены в суде по экстрадиции Никулина, выдачи которого одновременного добиваются в Москве и Вашингтоне. Отметим, что суд подлинность документа комментировать отказался.

Согласно переданным показаниям, после обращения LinkedIn, которая подверглась хакерской атаке и самостоятельно провела внутреннее расследование, к ФБР сотрудники бюро обнаружили несколько взломанных аккаунтов пользователей компании.

Причем в 7 из них, как утверждают в ФБР, заходили с IP-адресов, зарегистрированных на российского провайдера «Национальные кабельные сети» (принадлежит «Ростелекому» — прим.ред.)

Правоохранительные органы США также выяснили, что в 8 аккаунтов заходили с одного и того же браузера. Кроме того, были проверены файлы cookie и строки «user-agent», через суд запрошен доступ к почте, а также предоставлена информация о пользователе на одном из ресурсов.

В результате ФБР вышло на Евгения Александровича Никулина. Как утверждается в переданных показаниях, имя, телефон и данные паспорта предоставили «Национальные кабельные сети».

Фотографию Никулина ФБР передали власти Украины, у которых изображения оказалось в результате обыска друга «русского хакера», которого также подозревают в мошенничестве на бирже.

После чего спецслужбы обнаружили аккаунт Никулина в инстаграме.

6 июня 20112 года американское издание Tech Crunch со ссылкой на твиттер Linkedin сообщило о том, что пароли от 6,5 миллионов аккаунтов пользователей сети Linkedin были были похищены и выложены на одном российских хакерских форумов. Позднее Linkedin подтвердила факт взлома и уточнила данные о пострадавших, ими стали 117 миллионов аккаунтов.

Компания Dropbox заявила, что от жертвой хакеров стали 68 миллионов аккаунтов, а компания Formspring цифры не озвучила.

По факту похищения информации ФБР начало расследование, итогом которого стал ордер на арест гражданина России Евгения Никулина.

Его задержание произошло в Праге, позже суд разрешил экстрагировать Никулина, однако до сих пор не понятно куда — либо в Россию, либо в США.

По словам самого Никулина, «Агент» и «Миллер» предлагали ему взять вину за взлом почты политика Хиллари Клинтон «для Трампа по приказу Путина». В обмен они обещали снять обвинения с подозреваемого и помочь получить гражданство США, а также купить квартиру и дать денег.

Максим Прошкин