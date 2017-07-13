Правозащитники попросили проверить воинскую часть в Волгограде после жалоб на издевательства

В Волгограде правозащитники обратились в военную прокуратуру с просьбой проверить информацию об издевательствах и вымогательствах в роте почетного караула, которая входит в состав воинской части №22220. Об этом «Новой газете» рассказала руководитель региональной правозащитной общественной организации родителей военнослужащих «Материнское право» Нина Пономарева.

По ее словам, в организацию поступило несколько писем от родителей служащих в этой роте солдат. В первом они сообщили о том, что «у солдат вымогают деньги (…) истязают морально и физически тех, кто не сдает деньги на всякие поборы», «у ребят сохранились голосовые вымогательства денежных средств», «обращение в прокуратуру результатов не дало».

«Родители обратились по телефону в военную прокуратуру, где им дали телефон заместителя командира части по работе с личным составом. 18 июня он провел анонимное анкетирование — это стандартная процедура в подобных ситуациях. Результаты родители не знают, знают только, что несколько человек из роты подтвердили издевательства и вымогательства в роте. Что сейчас происходит, пока непонятно, но на следующий день родители прислали письмо о том, что в роте переполох, у солдат отобрали сотовые телефоны, просматривают переписку и все содержимое телефонов. Пошли угрозы, что будет еще хуже», — рассказала Пономарева.

Одна из матерей добавила, что ее сын после присяги ни разу не выходил на связь, «хотя телефон включен». Другие родители рассказали, чтобы позвонить со своего телефона, солдату нужно заплатить от 1 до 2 тыс. руб.

По словам правозащитницы, раньше также поступали жалобы на состояние дел в роте. «Это не единственное обращение о том, что там не все в порядке. Был случай, когда в этой роте из-за неуставных отношений солдат потерял селезенку. Но за последнее время таких обращений не было», — отметила Пономарева.

Согласно открытым источникам, военная часть №22220 была создана в 1942 году в Калинине. В начале своего существования она была третьим механизированным корпусом.

Во время Великой отечественной войны корпус принял участие в освобождении многих городов, отличился в Курской битве. В 1945 году за проявления мужества и отваги на реке Одер, солдат наградили Орденом Красного знамени.

В послевоенные годы воинская часть №22220 принимала участие в операции «Дунай», а после передислокации в Волгоград солдаты части были задействованы в Чеченской войне.