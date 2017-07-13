Двое обвиняемых в подготовке диверсий в Крыму заключили досудебное соглашение с прокуратурой

Обвиняемые в подготовке диверсий в Крыму Андрей Захтей и Дмитрий Штыбликов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как пишет издание, они признали свою вину и дали показания, подтвердившие версию следствия о подготовке украинской разведкой серии взрывов на полуострове.

Захтей и Штыбликов отказались от услуг адвокатов, так как это было одним из условий заключения судебного соглашения. Адвокат Александр Попков считает, что Захтею предложили признать свою вину и дать показания против себя.

«Нам показалось это странным, потому что обычно досудебные соглашения касаются всех участников дела. Но после изучения текста мы были готовы рекомендовать ему его подписать, если там все нормально. Хотя я и считаю, что это самооговор»,— сказал защитник.

По мнению Попкова, Андрею Захтею предложили «большую скидку» по сроку взамен на заключение соглашения с прокуратурой.

О том, что Штыбликов пошел на соглашение, сообщил «Коммерсанту» его брат Алексей.

«Непонятно только, почему десять месяцев идет следствие и нет суда, если есть такое соглашение»,— отметил он.

Источник издания в правоохранительных органах сказал, что в ближайшее время дела в отношении Дмитрия Штыбликова и Андрея Захтея будут закончены, а после ознакомления с их материалами и утверждения обвинения прокуратурой — направлены в суд. Они будут рассмотрены в особом порядке.

Напомним, 10 ноября Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Севастополе группы «украинских диверсантов». По версии следствия, они являются сотрудникам Главного разведывательного управления Минобороны Украины и готовили взрывы на военных и социально значимых объектах Крыма. В Киеве сотрудничество задержанных с ГУР Минобороны и подготовку ими диверсий назвали вымыслом.

Вера Юрченко