Тимакова отвергла падение активности Медведева из-за фильма «Он вам не Димон»

Сокращение поездок и встреч премьер-министра России Дмитрия Медведева не связано с падением его популярности из-за выхода фильма «Он вам не Димон», заявила его пресс-секретарь Наталья Тимакова, сообщает РБК.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Газета не потрудилась внимательно изучить сайт премьера, где указаны все его поездки, а также встречи с губернаторами», — заявила Тимакова.

По ее словам, Медведев «принимает активное участие в предвыборной кампании в тех регионах, где она идет».

«В настоящий момент в его графике пять регионов для посещения, где пройдут выборы: в двух он уже был — это Омск и Северная Осетия, в три еще предстоят поездки — в Новгород, Краснодар и Удмуртию. Кроме того, премьер с апреля встретился с восемью губернаторами тех регионов, где проходят выборы. Необходимость поездки в тот или иной регион принимается совместно с руководством партии и администрацией президента, потому что в часть этих регионов ездит президент. Как вы понимаете, пересечений здесь быть не может», — добавила она.

Кроме этого, Тимакова заявила, что сравнивать график поездок этого года с графиком предыдущего года «вообще некорректно, потому что в прошлом году была федеральная кампания, мы ездили в миллионы раз больше и результат был очень хороший».

В четверг газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что Медведев значительно снизил свою активность в связи с падением его рейтингов после выхода фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон».

Издание обратило внимание на то, что президент России Владимир Путин с 18 апреля уже побывал в четырех из 16 регионов, где пройдут губернаторские выборы, и встречался с их руководителями. До выборов Путин объедет все 16 регионов, утверждают два собеседника издания, близких к Кремлю.