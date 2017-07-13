МВД не смогло установить нападавших на Навального и приостановило расследование

Управление МВД по Москве приостановило расследование дела о нападении с зеленкой на политика Алексея Навального в связи с тем, что невозможно установить личности злоумышленников. Об этом в своем блоге сообщил оппозиционер.

Навальный напоминает, что нападавшие были установлены пользователями соцсетей сразу после инцидента. Он называет их имена: Алексей Кулаков, Александр Петрунько и Игорь Бекетов.

Одновременно прокуратура уведомила адвоката Навального Вадима Кобзева о своем решении не передавать дело в Следственный комитет. В ведомстве пояснили, что для этого нет оснований.

«В СК ничего передавать не будем, дело у полиции. А полиция вообще приостановила дело, так как установить злоумышленников не представляется возможным», — отметил политик.

Напомним, в апреле 2017 года Алексею Навальному плеснули в лицо зеленкой, в результате чего он получил ожог глаза. Для лечения политик выехал за рубеж.