Избитый волонтер штаба Навального обвинил политика в отсутствии поддержки

Сотрудник штаба политика Алексея Навального Александр Туровский, которого избили во время обыска в здании штаба, обвинил политика в отсутствии помощи.

«Да, мне обидно, потому что этот "игнор" появился после того, как сам Навальный призывал нас „винтиться при каждом удобном случае“, обещая прикрыть. Мы слышали эти призывы, начиная с 12 июня, когда поменяли формат с согласованного митинга на Сахарова на несанкционированное шествие по Тверской», — написал Туровский в фейсбуке, отметив, что после избиения ему помогали «десятки, сотни простых ребят, волонтеров», которые «боролись за справедливость», а от самого Навального он «никакой помощи не увидел».

По словам активиста, он продолжит «бороться и пытаться изменить ситуацию», но с Навальным ему «не по пути».

«Навальный очень любит повторять "Один за всех и все за одного!". Хороший лозунг, но сам он придерживается только второй его части», — сказал он.

Туровский добавил, что он «не первый, для кого поддержка Навального обернулась проблемами». По его словам, три года назад одному из активистов ФБК сломали ногу во время дачинга в Акулинино.

«Мы для него — пехота, ресурс, который можно пустить в расход ради политической борьбы. Ок, его право, но таких «политиков» у нас уже достаточно, и я не понимаю, почему я должен рисковать собой ради еще одного такого же», — продолжил Туровский.

В комментариях к записи глава предвыборного штаба Леонид Волков рассказал, что во время обысков в московском штабе Навальный был в спецприемнике.

«Но когда он вышел — первое что он у меня спросил, это про вас и нужна ли вам помощь; наверное есть моя вина в этой ситуации, потому что я сказал, что у вас есть адвокаты и большая группа поддержки из московского и федерального штаба; так оно и было», — написал Волков.

По словам главы штаба, с Туровским работали три адвоката, а Навальный звонил, когда активист был в суде.

«Я понимаю ваши эмоции; если вам кажется, что мы недостаточно сделали, значит это так и есть. Любую помощь, которая вам нужна, мы готовы оказать», — добавил он.

Напомним, Александра Туровского задержали во время ночного дежурства в штабе Навального. По его словам, в 5 утра в помещение ворвались сотрудники правоохранительных органов, повалили его и «наносили удары руками по голове».

Некоторое время активист провел в автозаке, после чего его повезли в ОВД, где он просидел несколько часов. На него составили протокол о неповиновении полицейским. Затем его повезли в суд, откуда его забрала скорая. У молодого человека диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Позднее суд оштрафовал его на 500 рублей за неповиновение полицейским.