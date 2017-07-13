«Яндекс» и Uber объявили о создании совместной компании

Сервисы по заказу поездок « Яндекс» и Uber объединили бизнес в России, а также некоторых странах СНГ. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Новой газеты».

В создание новой компании инвестируют $325 млн, из них доля «Яндекса» составит $100 млн, а доля Uber — $225 млн. В объединенную компанию также войдет сервис по доставке еды UberEats. С учетом этих вложений и возможных корректировок на момент закрытия сделки 59,3% компании будут принадлежать «Яндексу», 36,6% — Uber, а 4,1% — сотрудникам.

«Это объединение выгодно не только обеим компаниям, но главное — пользователям, водителям и городам. Эта сделка подтверждает исключительный рост Uber в регионе и поможет в дальнейшем формировании устойчивого международного бизнеса», — заявил глава Uber в Европе, на Ближнем Востоке и Африке Пьер-Димитрий Гор-Коти.

Отмечается, что для заказа поездок по-прежнему будут доступны оба приложения — «Яндекс.Такси» и Uber. Водители будут объединены в единую платформу. Это позволит водителям получать больше заказов в час, а пассажирам — сохранить доступную стоимость поездки, говорится в пресс-релизе.

Новая компания будет работать в России, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.

«Партнерство с Uber поможет быстрее расширять географию бизнеса и улучшать качество сервиса. Наши компании суммарно обеспечивают более 35 миллионов поездок в месяц», — отметил Худавердян.