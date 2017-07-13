Красноярская прокуратура проверит законопроект о повышении зарплат чиновникам в два раза

Прокуратура Красноярского края организовала проверку после того, как депутаты местного заксобрания подписали закон об увеличении зарплаты себе, губернатору, председателю избирательной комиссии и другим чиновникам в два раза. Об этом сообщается на сайте местной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что поправка о повышении зарплаты была внесена «в текст закона в день заседания сессии» и поэтому «в прокуратуру Красноярского края не поступала и правовую экспертизу в прокуратуре не проходила».

В свою очередь, один из представителей местного заксобрания Александр Глисков пояснил местному изданию, что депутаты не знали, что голосовали за повышение зарплат.

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счетной палаты, что он денег не требует, он прошел комитет. А, оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали, никого не предупредили», — заявил Глисков.

По его словам, депутаты согласны провести чрезвычайную сессию, чтобы отменить законопроект, для этого нужны 13 представителей — восемь уже есть.

Ранее в СМИ появилась информация, что заработная плата чиновников вырастет в среднем со 100 до 200 тысяч рублей. Однако само повышение состоится лишь в случае принятия поправок в краевой бюджет.

В пресс-службе губернатора Красноярского края «Новой газете» пояснили, что этот закон «подразумевает только возможность» увеличения заработных плат и зависит от корректировок бюджета, которые происходят весной или осенью.

И если депутаты посчитают нужным скорректировать бюджет, только тогда изменения вступят в силу, пояснили газете в пресс-службе.

Максим Прошкин