В список террористов и экстремистов включили Мальцева и Горского

Националисты Вячеслав Мальцев и Юрий Горский попали в обновленную версию Перечня террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

В разделе «Российские физические лица» Горский и Мальцев занесены под номерами 19 и 20 соответственно.

Ранее организатор «Русского марша» Юрий Горский, которого суд отправил под домашний арест, уехал из России в Литву.

«Я, Юрий Горский, объявляю себя на территории России в федеральный розыск, поскольку "непостижимым образом" исчез из-под "крепких объятий" ФСБ, с чистой совестью отправившись в земли Литовские», — написал Горский.

Напомним, 7 июля Мещанский суд отправил Горского под домашний арест. Его задержали по уголовному делу о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК России). Причиной стало первомайское шествие националистов на Октябрьском поле в Москве, организатором которого он был. После акции Горский был арестован на трое суток за нарушение порядка проведения публичного мероприятия.

Юрий Горский — один из соратников Вячеслава Мальцева, который также покинул Россию. По его словам, на него завели уголовное дело в связи с созданием экстремистского сообщества. Мальцев уверен, что его планировали арестовать, но он узнал об этом и успел уехать.

Максим Прошкин