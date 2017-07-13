«Дождь»: Госдума намерена освободить участников реновации от подоходного налога

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о льготах для участников программы реновации. Речь идет, в том числе, об освобождении от налога на прибыль и от налога на добавленную стоимость. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на неназванного собеседника в рабочей группе по реновации.

По данным телеканала, мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов поддержать законопроект, положительное заключение вынесло и правительство России. По мнению собеседника «Дождя», законопроект с большой вероятностью будет принят в первом чтении.

Председатель комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова отметил, что самая важная льгота — это освобождение от подоходного налога граждан, которые получат квартиры в рамках программы реновации.

5 июля газета «Ведомости» со сылкой на источники сообщила, что правительственная комиссия не одобрила законопроект о налоговых льготах для жителей пятиэтажек, которые попали в программу реновации.

В комиссии посчитали, что в случае принятия законопроекта от уплаты налога на прибыль могут освободиться не только жильцы сносимых пятиэтажек, но и все, кто его платит, писали «Ведомости».

Законопроект внес в Госдуму депутат от «Единой России» Николай Гончар 14 марта. Он предложил исключить фонд реновации из числа плательщиков налога на прибыль.