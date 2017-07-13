Мединский: я не видел балет «Нуреев» до решения о его переносе

Глава Министерства культуры Владимир Мединский сказал, что видел только фрагменты прогона балета «Нуреев» после того, как Большой театр принял решение о переносе премьеры на следующий год, сообщает ТАСС.

«Я не видел, на прогоне не присутствовал, смотрел только отрывки уже после», — отметил Мединский в беседе с журналистами.

Распоряжение о переносе спектакля министр культуры отказался комментировать повторно, так как «уже официально все сказал».

Директор Большого театра Владимир Урин ранее рассказал, что никаких указаний от министра культуры Владимира Мединского о переносе балета «Нуреев» не было. По его словам, премьера перенесена с 11 июля 2017 года на май 2018 года из-за неготовности постановки. Сообщалось, что решение о переносе премьеры было принято после того, как 7 июля генеральный директор Большого театра посетил прогон спектакля.

Над постановкой «Нуреева» работали режиссер Кирилл Серебренников, композитор Илья Демуцкий и хореограф-постановщик Юрий Посохов. Балет посвящен судьбе танцора Рудольфа Нуреева, который работал в труппе Мариинского театра. Другие подробности постановки не разглашались.

Танцор Рудольф Нуреев работал в труппе театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр). В 1961 году он решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже и попросил политического убежища, став одним из первых артистов, эмигрировавших из страны. Позднее артист получил австрийское гражданство. Рудольф Нуреев был гомосексуалом. Он умер в возрасте 54 лет от осложнений СПИДа.

Ольга Ситникова