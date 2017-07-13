Москалькова попросила суд освободить осужденного инвалида Мамаева

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Мосгорсуд ходатайство об освобождении инвалид 1-й группы Антона Мамаева, которого признали виновным в разбое. Об этом сообщается на сайте уполномоченного.

«Кроме того, Татьяна Москалькова обратилась в ФСИН России с просьбой ускорить сроки проведения медицинского освидетельствования осужденного», — говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека также выразила надежду на скорое принятие законопроекта об обязательном освобождении тяжелобольных осужденных из-под стражи.

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28-летнего москвича Антона Мамаева, страдающего редким заболеванием (спинальная атрофия мышц), признали виновным в разбое и приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 162 УК РФ).

По версии следствия, Мамаев, который весит 18 килограмм и не может передвигаться, силой захватил мотороллер у спецназовца. СМИ сообщали, что Мамаев приобрел у знакомых мотороллер и хотел заработать на перепродаже, однако продавцы обратились с заявлением в правооранительные органы.

30 июня Антона Мамаева арестовали в здании суда и на инвалидной коляске доставили в «Матросскую тишину». Там о нем заботился сокамерник. По сообщениям СМИ, Мамаев раньше не привлекался к уголовной ответственности и у него есть малолетний ребенок.

Отметим, что прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры России проверит обоснованность приговора Тимирязевского районного суда Москвы.

Максим Прошкин