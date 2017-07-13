ЦИК России готовится к хакерским атакам во время выборов президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готовится к атакам хакеров на свой сайт во время выборов президента, заявил Интерфаксу один из членов комиссии Антон Лопатин.

По его словам, в день голосования хакеры всегда атакуют ЦИК.

«География абсолютно разная - и Европа, и Америка, и Азия, и Россия, но определить того, кто нападает, практически невозможно», — сказал Лопатин.

Член комиссии отмечает, что работа с представителями силовых структур, которые занимаются вопросами о кибербезопасности, ведется в постоянном режиме.

Ранее министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер рассказал, что российские хакеры могут повлиять на выборы в стране 24 сентября.

«Мы видели предположительное воздействие на выборы в США, мы видели предположительное воздействие на выборы во Франции. Все говорит о том, что оно осуществлялось из России», — сказал Мезьер.

Более того, об опасении вмешательства российских спецслужб в выборы говорится в докладе контрразведки ФРГ.

Максим Прошкин