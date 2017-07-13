В ФАС не получили ходатайства об объединении Uber и «Яндекс.Такси»

Федеральная антимонопольная служба не получила ходатайство «Яндекс» и Uber об объединении бизнесов, передает РБК со ссылкой на начальника управления общественных связей ФАС Ирину Кашунину.

«Мы параметров сделки не знаем, и гадать на кофейной гуще мы не можем. Все комментарии будут, когда ходатайство к нам поступит, и мы его изучим», — цитирует Кашунину РБК.

По ее словам, вопрос определения доли рынка онлайн-заказов такси двух компаний можно будет решить только после поступления указанного ходатайства.

Ранее в четверг «Яндекс» и Uber объединили бизнес в России, а также некоторых странах СНГ. В новую компанию «Яндекс» инвестирует 100 млн долларов, а доля Uber составит 225 млн долларов. В объединенную компанию также войдет сервис по доставке еды UberEats.

«Это объединение выгодно не только обеим компаниям, но главное — пользователям, водителям и городам. Эта сделка подтверждает исключительный рост Uber в регионе и поможет в дальнейшем формировании устойчивого международного бизнеса», — заявил глава Uber в Европе, на Ближнем Востоке и Африке Пьер-Димитрий Гор-Коти.

Новая компания будет работать в России, Азербайджане, Белоруссии, Грузии и Казахстане. Возглавит компанию генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян.