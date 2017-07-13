Россия обжаловала решение ЕСПЧ по делу о теракте в Беслане

Россия обжаловала в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) постановление по делу об операции по освобождению захваченных террористами заложников в Беслане в 2004 году. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции.

«Ходатайство российских властей о передаче дела в Большую Палату основано на выявленных очевидных противоречиях в практике ЕСПЧ, сформированной по схожим обстоятельствам в отношении других стран Совета Европы, что, в свою очередь, может рассматриваться как явное применение в отношении России двойных стандартов при оценке Европейским Судом эффективности планирования и контроля спасательной операции», — говорится в сообщении.

В апреле Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 3 млн евро по делу о теракте в Беслане в 2004 году. В суд было подано 7 исков от 409 человек.

Суд признал, что российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников. По мнению ЕСПЧ, во время спецоперации власти не смогли свести риски к минимуму. Москва, сказано в постановлении суда, не представила «удовлетворительных и убедительных доказательств».

В Кремле вывод ЕСПЧ о недостаточных мерах для предотвращения теракта назвали неприемлемым.

«Нам невозможно согласиться с такой формулировкой — стране, которая неоднократно подвергалась атакам террористов», — сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, 1 сентября 2004 года террористы захватили заложников в школе №1 города Беслана. Они удерживали детей, их родителей и сотрудников школы два дня. 3 сентября в здании школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм.

В результате теракта и последующего штурма погибли 333 человека. Большинство из них дети (186 человек). Пострадали более 700 человек.

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Вера Юрченко