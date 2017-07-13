Операция «Анаконда» в Ставрополе: полиция изъяла агитматериалы штаба Навального

В Ставрополе полиция изымает агитматериалы из машины Ярослава Синюгина, координатора штаба политика Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщила стажер штаба Татьяна Глинберг.

«Два часа назад наряд ДПС остановил машину Ярослава Синюгина. Все представили как оперативно-розыскные мероприятия “Анаконда”. Сейчас изымают агитматериалы. Их много — все задние сиденья машины заставлены большими коробками», — рассказала собеседница.

Глинберг пояснила, что Синюгин забрал материал из офиса компании по перевозке, чтобы затем отвезти их в штаб. Сами материалы прислали из Москвы.

На месте находятся волонтеры штаба Навального и понятые — всего пять человек. Сотрудники полиции, по словам Глинберг, сидят в машине.

В середине июня неизвестные ночью выбили стеклянную дверь в предвыборном штабе Навального в Ставрополе и забросили в помещение бутылку с горючей смесью и незажженной спичкой. После этого полиция изъяла часть техники в штабе.

Позднее сотрудник штаба Илья Андреев рассказал «Новой газете», что в поджоге заподозрили владельца помещения.