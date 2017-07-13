По требованию Генпрокуратуры заблокировали 3 тысячи экстремистских сайтов

Роскомнадзор заблокировал 3 тысячи сайтов с экстремистским контентом и призывами к массовым беспорядкам по требованию Генпрокуратуры, сообщил заместитель генпрокурора России Виктор Гринь.

«Генпрокуратурой с 2014 года было подано 500 требований в Роскомнадзор», — уточнил Гринь.

По его словам, администраторы около сотни сайтов удалили запрещенную информацию.

Ранее Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать несколько ресурсов «националистического толка».

В их число вошли «Спутник и погром», «Русский сектор», «Правый взгляд». По мнению Генпрокуратуры, ресурсы «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждает к экстремизму».

В свою очередь, Роскомнадзор уже внес «ряд крупных информационных ресурсов националистического и экстремистского толка» в соответствующий реестр.

Читайте также В список террористов и экстремистов включили Мальцева и Горского

Максим Прошкин