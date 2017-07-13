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Кехман покинул пост директора Новосибирского оперного театра

Культура

Министр культуры Владимир Мединский подтвердил, что генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман покинет свой пост в течение месяца, сообщает ТАСС.

«Обязанности директора с сентября будет исполнять главный режиссер театра Вячеслав Стародубцев. Об этом было объявлено сегодня на собрании труппы», — сказал представитель творческого коллектива театра.

По словам самого Кехмана, уход связан с ведущимся против него делом о банкротстве.

Мединский в свою очередь отметил, что, несмотря на то, что решение о банкротстве еще не вынесено, Кехман не хочет «подрывать имидж Министерства культуры» и «сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит». При этом министр обратил внимание, что за время работы Кехмана доходы Новосибирского театра значительно выросли.

В конце июня Владимир Кехман ушел в отпуск по уходу за ребенком на три года.

Кехмана признали банкротом в июле прошлого года. В августе 2016 года имущество обанкротившейся компании JFC Кехмана, включая яхту и Rolls-Royce, продали на торгах почти за 85 млн руб. Группа JFC — в прошлом один из крупнейших в России импортеров фруктов. 

Владимир Кехман возглавил Новосибирский театр оперы и балета в марте 2015 года, спустя три месяца после премьеры оперы «Тангейзер», вызвавшей широкий общественный резонанс. Представители новосибирской епархии РПЦ требовали запретить оперу «Тангейзер» из-за того, что она, по их мнению, «оскорбляет религиозные чувства верующих».

Оперу с репертуара театра сняли. Кехман объяснил это решение невозможностью обсудить постановку с ее режиссером и задолженностью перед дирижером за два показа оперы в марте. 

Ольга Ситникова

Теги:
новосибирск, кехман
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