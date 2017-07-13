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«Закон Яровой» предложили реализовать за счет абонентов

Общество

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Затраты на реализацию так называемого «пакета Яровой» предложили восполнить за счет абонентов. С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям, сообщает РБК.

«Расходование средств, полученных операторами в рамках концессионного соглашения между Россией и операторами связи, будет направлено на создание, модернизацию и эксплуатацию систем, необходимых для реализации требований «закона Яровой». Контроль за денежными средствами будет осуществлять Минкомсвязь», — пишет издание.

Сумма платежа может составить 3–5% среднемесячного счета абонента.

Между тем в Минкомсвязи подобную идею сочли разумной.

«Как отраслевая инициатива, и если она будет поддержана другими федеральными органами власти, звучит она вполне разумно», — заявил РБК руководитель департамента регулирования радиочастот и сетей связи Минкомсвязи Александр Понькин.

Напомним, что в апреле 2017 года ФСБ и Минкомсвязь оценили затраты на «пакет Яровой» в 4,5 трлн руб. 

Поправки депутата Госдумы Ирины Яровой и сенатора Виктора Озерова в антитеррористическое законодательство были одобрены Госдумой 24 июня 2016 года, президент Владимир Путин подписал их 7 июля. 

Согласно этому закону, с 1 июля 2018 года российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода хранить весь трафик клиентов — звонки, письма, файлы, разговоры. А сведения о самих фактах передачи информации — по три года.

Теги:
минкомсвязи, пакет яровой
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