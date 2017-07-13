Власти Великобритании опубликовали законопроект о выходе страны из Евросоюза

Правительство Великобритании опубликовало на сайте парламента законопроект о выходе страны из Евросоюза («Брексит»). Документ называется Great Repeal Bill («Большой законопроект о выходе»).

Законопроект выводит Великобританию из-под юрисдикции Европейского суда — высшего судебного органа Евросоюза. Согласно документу, основные положения европейского законодательства, которые действовали во время членства в ЕС, будут перенесены в национальное законодательство.

Однако это не коснется Хартии Еросоюза по правам человека, которая закрепляет фундаментальные права человека. На том, чтобы ее положения вошли в национальное законодательство, настаивают лейбористы. Как отмечает The Gardian, отсутствие этого пункта может привести к тому, что Лейбористская партия откажется голосовать за законопроект.

23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум о выходе страны из Евросоюза. Более половины его участников (52%) проголосовали «за» выход.

В конце марта 2017 года началась официальная процедура «Брексит». Предполагается, что Британии понадобится около двух лет на выход из ЕС. Документ Great Repeal Bill должен вступить в силу в марте 2019 года.