В Курске отказались заверить список кандидатов в депутаты от «Яблока»

Избирательная комиссия Курска отказалась заверять список кандидатов в депутаты курского городского собрания от партии «Яблоко», сообщает РБК со ссылкой на председателя местного избиркома Галину Заику.

По ее словам, причиной отказа стало то, что «Яблоко» подало заявления на 32 кандидатов вместо минимальных 35.

«Три человека не представили ни заявления, ни пакет документов. Кроме того, один и тот же кандидат был включен в общую муниципальную часть списка и одновременно в состав территориальной группы», — сказала Заика.

При этом председатель отметила, что список партии по одномандатным округам заверен, в документах нарушений нет.

По словам председатель курского отделения «Яблока» Алексея Шеставина, партия сможет участвовать в этих выборах только по одномандатным округам.

В свою очередь, Шеставин подтвердил «Новой газете», что от трех кандидатов было представлено недостаточно документов. «Завтра ознакомлюсь с решением подробно, чтобы понять, есть ли возможность оспорить», — сказал председатель курского отделения.

Ранее член ЦИК Евгений Шевченко заявил, что партия «Яблоко» не имела право выдвигать мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана кандидатом на выборы губернатора Свердловской области.

Шевченко утверждает, что во время выдвижения Ройзмана произошла «подмена органа, который может выдвигать кандидата».

По мнению председателя партии «Яблоко» Эмилии Слабуновой, за заявлением ЦИК стоит желание не допустить политических оппонентов на выборы.

Она также рассказала, что подобная ситуация складывается с кандидатами от партии в Новгородской и Ярославской областях, когда невозможно было получить подписи, так как места сбора подписей были закрыты.

Напомним, 10 сентября 2017 года в России пройдет единый день голосования. В 17 регионах будут выбирать губернаторов, в шести пройдут парламентские выборы.